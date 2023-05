Fünf Verhandlungstage angesetzt Nach ausgiebiger Diebestour: 44-Jähriger steht vor Gericht

Stundenlang hatte ein Einbrecher im Februar dieses Jahres die Polizei in Atem gehalten. Nun muss sich der 44-Jährige vor dem Landgericht in Düsseldorf verantworten. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, gefährliche Körperverletzung, Diebstahl und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Die Liste der Anklagevorwürfe gegen den aus der Türkei stammenden Mann ist lang.