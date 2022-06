Vorfälle in Haan : Mysteriöse Knallgeräusche im Hühnerbachtal

Vorfälle in Haan

Haan Immer wieder knallt es im Hühnerbachtal in Haan. Anwohner alarmieren die Polizei, die vor Ort jedoch weder Verursacher noch Rückstände von Böllern findet.

Mysteriöse Knallgeräusche beunruhigen die Anwohner rund um das Hühnerbachtal in Haan. Am Montagabend sind offenbar mehrere Explosionen zu hören gewesen. „Und wieder geht‘s los. Drei Donnerschläge Richtung Hühnerbach/Rückhaltebecken/EllscheiderStraße“, schreibt eine Nutzerin bei Facebook. Und am Dienstagabend ergänzt sie: „Gleiche Uhrzeit, gleiche Stelle, die Böllerei nimmt kein Ende. Das ist wirklich nicht mehr lustig.“ Ein wenig später schreiben Anwohner der Landstraße, dass sie ebenfalls Knallgeräusche wahrgenommen haben.