Haan : Mysteriöse Knallgeräusche an der Ellscheider Straße

Die Polizei konnte vor Ort nichts feststellen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Knallgeräusche haben Anwohner der Ellscheider Straße in Haan beunruhigt. Woher sie kommen, ist nicht ganz klar. Einige sprechen von Böllern, andere von Schüssen. Drei Anrufer wiesen die Polizei am 6. Februar zwischen 18.38 und 18.44 Uhr darauf hin, dass irgendwo an der Ellscheider Straße geböllert werde.

