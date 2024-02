Warnschild sorgt für Irritation Mysteriöse „Explosionsgefahr“ am Haaner Skaterpark

Das Schild ist zwar nicht besonders groß, aber rot umrandet und nicht zu übersehen: Es befindet sich direkt an der Skateranlage, die die Stadt Haan in den vergangenen Monaten mit viel Aufwand und Herzblut für die Jugendlichen erneuert hat. Keine Frage: Das Gelände an der Landstraße hat eindeutig das Zeug, zu einem besonders beliebten Jugendort zu werden – gäbe es da nicht besagtes Schild mit dem roten Rand und dem Text: „Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten. Funkenflug vermeiden.“