Haan : Musikvideo-Wettbewerb für Jugendlichen

Haan Das Bergische Schülerrockfestival präsentiert seit drei Jahren die junge bergische Musikszene und bezieht erstmals die Produktion und Prämierung eigener Musikvideos von jungen Bands, Rappern und Singer/Songwritern ein. Thema: Jung sein im Bergischen Land. Was bewegt uns. Wie klingt der Soundtrack unseres Lebens? Ideen/Stichworte: Sport/Bewegung (Fahrrad-Trasse, Downhill, Skater, Bouldern, Trekking, Kletterpark, Kanusport ...) Feiern/Feste (Schulfest, Rockfestival, HipHop-Jam...), Lernen, Arbeiten, Architektur, Technik/Technologien, der Blick von oben (Drohnen...), Parks und Gärten, Flüsse und Seen, Steinbrüche, Höhlen. Die Musikvideos werden in 2018 produziert. Der erste Preis wird am 2. Februar 2019 in der Uni-Halle Wuppertal vor mehreren tausend Besuchern überreicht (1000 Euro).

Einzureichen sind die Videos beim Rockprojekt Wuppertal bis zum 10. November 2018. Weitere Informationen per Mail info@rockprojekt-wuppertal.com", oder per Telefon unter 0172 2637837 oder 0202 307183.

(cis)