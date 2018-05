Haan: Musikschule: Instrumente von Horn bis Schlagzeug

Haan Musiklehrer Gernot Scheibe-Matsutan hält ein Horn in der Hand und erklärt das Instrument interessierten Kindern. "Wie nennt man das?", fragt er und zeigt dabei auf den oberen Teil des Horns. "Ein Mundstück", antwortet ein Junge. "Genau." Scheibe-Matsutan und spielt einige Töne auf dem Horn.

Beim Tag der offenen Tür der Musikschule Haan am Samstag im Dieker Carré konnten sich Kinder gemeinsam mit ihren Eltern über Instrumente informieren und auch testen. Die Besucher konnten die Dozenten in Räumen besuchen und zu den Instrumenten Fragen stellen, an Mitmachaktionen teilnehmen oder sich die Ausstellung des Musikhauses Landsiedel und Becker aus Wuppertal ansehen.