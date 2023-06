Chorprojekt in Haan Musikschule wandelt auf den Spuren von Adiemus

In einer Pressemitteilung beschreibt die Musikschule das gewünschte Profil so: „Gesucht werden Frauen mit Freude am Singen, Notenkenntnis ist von Vorteil aber nicht zwingend erforderlich.“ Geprobt wird immer donnerstags von 19.45 bis 21.45 Uhr in der Musikschule in Raum EG 12 (außer während der Schulferien und an Feiertagen). Interessierte Frauen melden sich bitte telefonisch bei Chorleiterin Silvia Lamprecht, Tel 0172/7901991, oder kommen einfach zu einer Probe in die Musikschule.