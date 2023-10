Benefizkonzert in Haan „Musik Spezial“ steht unter dem Motto „Folk“

Bereits zum sechzehnten Mal findet das Benefizkonzert des Sinfonischen Blasorchesters der Musikschule Haan und der Stadt-Sparkasse Haan in diesem Jahr statt. Am Samstag, 25. November, spielt das Sinfonische Blasorchester um 19.30 Uhr unter der Leitung von Thomas Krautwig ein besonderes Konzert in der Aula des städtischen Gymnasiums in der Adlerstraße. Besucher können sich auf ein vielseitiges Programm freuen, das Folk-Musik aus verschiedenen Teilen der Welt präsentiert. Das Publikum erwarten neben keltischen und englischen Originalwerken auch Klezmer-Musik und Melodien aus der ungarischen Puszta.