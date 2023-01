Musikschule Haan lädt ein Holocaust-Gedenktag mit Ex-Neonazi

In der Einladung heißt es zum Thema der Veranstaltung wörtlich: „,Wir sind die Guten‘ – wer würde da widersprechen? Niemand, der sich selbst offen als böse bezeichnet, könnte ernst-, und dauerhaft politischen oder gesellschaftlichen Einfluss ausüben. Die Bösen – das sind die Anderen. Wie praktisch, wenn ,die Anderen‘ nicht nur böse, sondern auch noch gut organisiert, vernetzt und mächtig sind. Ein schier übermächtiger Gegner setzt in den selbsterklärt Rechtschaffenen Emotionen frei. Angst, Wut und das Gefühl, der eigentlichen Wahrheit auf der Spur zu sein, sind Tasten auf der Klaviatur derer, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verbreiten wollen. Wurde dem Verschwörer die Maske vom Gesicht gerissen, fällt der Schritt in die verbale oder körperliche Gewalt leichter.“