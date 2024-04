Jazz-Highlight am 28. April Musikalische Frühlingsgefühle in Haan

Wer swingende Jazz-Rhythmen getreu nach Duke Ellingtons Songtitel-Credo „It don`t mean a thing (if it ain`t got that swing“ liebt, sollte sich den 28. April dick im Kalender markieren. Unter dem Motto „Swing into Spring“ treten an diesem Tag im CVJM-Saal in Haan ab 17 Uhr drei Jazzbands sowie ein „Special Guest“ auf. Die CC All Stars Big Band, Swinging Fundus sowie die b-flat-Jazz Combo wollen das Publikum mindestens zum Fingerschnippen, auf jeden Fall zum Applaudieren und vielleicht sogar zum Tanzen verführen.