Holocaust-Gedenktag : Musik trifft auf verbale Abgründe

Haan Drastische Internetkommentare und Briefe standen im Mittelpunkt des Lesekonzerts „Vergiss nicht, dass Dein Satz eine Tat ist“ im Schulzentrum Walder Straße.

Es dauerte nicht lange, da wurde es einem Zuhörer offensichtlich zu bunt: Mitten in der Veranstaltung stand er auf und fragte, ob es vorgesehen sei, über die gehörten Zitate zu sprechen. „Heute Abend nicht“, gab Martin Kurth, Leiter der Volkshochschule (VHS) Hilden-Haan, die prompte Antwort, versicherte aber, dass das zu einem späteren Zeitpunkt möglich sei. Ohne sie weiter zu kommentieren lasen Jugendliche und Erwachsene am Sonntagabend in der Aula des Schulzentrums Walder Straße aus wenig wohlwollenden Internetbotschaften und Briefen an Politiker, Journalisten oder Künstler vor.