Haan: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 62-jähriger Autofahrer aus Jülich wollte am Donnerstag (21. März) gegen 15 Uhr die Hunsrückstraße an der Kreuzung Rheinische Straße geradeaus überqueren. Dabei kollidierte er mit einem von links kommenden Motorradfahrer (52) aus Wuppertal. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Düsseldorfer Klinik geflogen werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat beide Fahrzeuge sichergestellt, um den Hergang zu klären. Der Sachschaden liege im unteren fünfstelligen Bereich.