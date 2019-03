Ins Krankenhaus gebracht: Motorradfahrer schwer verletzt

Haan Weil ihn eine 62-jährige VW-Fahrerin beim Abbiegen übersah, verlor ein Motorrollerfahrer die Kontrolle und prallte auf ein geparktes Auto.

(pec) Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Mittwochmittag gegen 12:35 Uhr bei einem Unfall im Einmündungsbereich Düsseldorfer Straße/Bachstraße. Laut Polizei wollte eine 62-jährige VW-Fahrerin von der Bachstraße nach links auf die Düsseldorfer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 56-jährigen Motorradfahrer, der mit seinem Yamaha-Roller auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Kaiserstraße unterwegs war. Der Rollerfahrer touchierte frontal die rechte Fahrzeugseite des Autos und verlor die Kontrolle. Er prallte auf einen geparkten silbernen VW, stürzte zu Boden und blieb dort mit schweren Verletzungen liegen. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf etwa 5000 Euro.