Rathausgespräch der Europa-Union Haan Moritz Körner berichtet aus Brüssel

Ein bedeutendes Thema in diesem Kontext ist die Situation in Ungarn. Hier hat die EU mittlerweile Gelder in Milliardenhöhe im Rahmen der Migrationspolitik gesperrt, was zwischenzeitlich zu Spannungen zwischen Ungarn und der Europäischen Union führt. In der Diskussion wurde betont, dass solche Maßnahmen zwar notwendig sind, aber die Solidarität und Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten gefährden. Hier müssen gemeinsame Lösungen gefunden werden, die die Interessen aller Mitglieder berücksichtigen.