Vorstoß zur Verkehrswende Mehr Mobilstationen – weniger Autos in Haan

Um 25 Prozent soll bis ins Jahr 2026 die Anreise in die Gartenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad – oder auf den eigenen zwei Beinen – gegenüber 2020 gestiegen sein: So gibt es die Haaner Nachhaltigkeitsstrategie vor. Doch damit das auch funktioniert, müssen all diese Fortbewegungsmöglichkeiten auch flexibel nutzbar und auf den individuellen Weg abgestimmt sein. Diesem Anspruch sollen sogenannte „Mobilstationen“ Rechnung tragen. Mindestens eine davon, so heißt es im städtischen Strategiepapier, ist bis 2026 einzuführen, zwei weitere bis 2030. Das Ziel hat die Lokalpolitik jetzt noch einmal bekräftigt: Einstimmig hat der Ausschuss für Umwelt und Mobilität die Verwaltung beauftragt, ein Pilotprojekt „Mobilstation im Quartier“ zu prüfen. Die SPD-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag eingebracht.