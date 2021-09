Angebot am Wochenende : Hier wird im Kreis Mettmann mobil geimpft

Vor drei Wochen gab es die erste Sonderimpfaktion auf dem Haaner Wochenmarkt. Sie war sehr gut besucht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann An diesem Wochenende finden mehrere mobile Impfaktionen in den Städten des Kreises Mettmann statt. Auch die 12- bis 15-jährigen Kinder und Jugendlichen können sich dort impfen lassen. Hierfür ist kein Termin erforderlich. Darüber hinaus ist das Impfzentrum am Timocom-Platz in Erkrath mittwochs bis sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Jeder ist willkommen. Hier der Überblick:

Haaner Wochenmarkt Wie schon vor drei Wochen findet am Samstag, 4. September, von 8 bis 13 Uhr eine Sonderimpfaktion auf dem Haaner Wochenmarkt auf dem unteren Neuen Markt statt. Impfstoff (Biontech und Johnson & Johnson) steht in ausreichender Menge zur Verfügung.

Turnerbund Wülfrath – 130-jähriges Jubiläum. Das Impfzentrum des Kreises Mettmann lädt für Samstag, 4. September, von 15 bis 19 Uhr zur Impfung beim Turnerbund Wülfrath (Vor der MTC-Sporthalle, Fortunastraße 30) ein. Die Zweitimpfung kann dann im Impfzentrum oder bei einem Hausarzt erfolgen. Impfstoff (Biontech und Johnson & Johnson) steht in ausreichender Menge zur Verfügung.

Marokkanischer Moschee- und Kulturverein - Heiligenhaus Am Samstag, 4. September, lädt das Impfzentrum des Kreises Mettmann zur Impfung von 10 bis 18 Uhr in der „Al Hikma Moschee“ (Gohrstraße 6) ein. Die Zweitimpfung kann dann im Impfzentrum oder bei einem Hausarzt erfolgen. Impfstoff (Biontech und Johnson & Johnson) steht in ausreichender Menge zur Verfügung.

Real Breitscheid – Ratingen Am Samstag, 4. September, können sich Impfwillige von 8 bis 18 Uhr bei Real in Ratingen-Breitscheid (An der Hoffnung 125) impfen lassen. Es kann zwischen dem Impfstoff von Biontech und Johnson & Johnson gewählt werden. Eine mögliche Zweitimpfung kann dann im Impfzentrum oder bei einem Hausarzt erfolgen.

Grüner See – Ratingen Impfwillige können sich am Sonntag, 5. September, von 11 bis 18 Uhr am Grünen See in Ratingen (auf dem Gelände des Wassersportclubs Volkardey, unweit des großen Parkplatzes an der Volkardeyer Straße) impfen lassen. Impfstoff (Biontech und Johnson & Johnson) steht in ausreichender Menge zur Verfügung.