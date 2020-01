Viertes Fast-Food-Restaurant in Haan-Ost : Sandwich-Kette Subway eröffnet in Haan Ost

Sandwich-Kette Subway eröffnet in Haan Ost

Viertes Fast-Food-Restaurant in Haan-Ost

Subway eröffnet am Donnerstag ein Restaurant im Gebäude Landstraße 53. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Das Unternehmen, das über 44.000 Filialen verfügt, ist die jüngste „Fresstempel-Ansiedlung“ im Industriegebiet der Gartenstadt.

Wenn am Donnerstag, 16.Januar, die Fast Food Kette Subway ihre neue Filiale an der Landstraße 53 in Haan eröffnet, werden viele Gäste auf Angebote und Menüs schauen. Wie spannend die Geschichte des Unternehmens sich bis zu dieser Neueröffnung gestaltet hat, dürften jedoch nur die wenigsten wissen. Alles begann im Jahr 1965. Damals machte sich ein 17-jähriger US-Amerikaner namens Fred DeLuca daran, seinen Berufswunsch umzusetzen und Arzt zu werden. Er suchte nach einer Möglichkeit, sein Studium zu finanzieren, und ein Freund der Familie schlug ihm vor, einen Submarine-Sandwich-Laden zu eröffnen