Online-Angebot der Kirche Mit Musik durch den Advent in Haan

Den Auftakt macht am 2. Dezember um 18 Uhr der Gospelchor „Taktvolk“ mit „Gospel im Advent“. Am 3. Dezember kann der Gottesdient um 11 Uhr mit den Kinderchören erlebt werden. Die Seniorenkantorei lädt mit einer musikalischen Andacht – klassisch mit einem Werk von Charles Gounod – am 9. Dezember um 18 Uhr in die evangelische Kirche ein. Der Gottesdienst am 10. Dezember wird vom Posaunenchor begleitet.