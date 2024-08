An der Grundschule Bollenberg Graffiti-Projekt hilft runter von der schiefen Bahn

32 Stunden umfasst die Arbeit an den Projekttagen insgesamt. So müssten manche Teilnehmer die ganze Woche mithelfen, während andere nach einem Tag bereits ihr Pensum erledigt hätten. Diesmal sei die Gruppe mit 15 vergleichsweise groß – und herkunftsmäßig recht breit gefächert: „Sie kommen aus Erkrath, Heiligenhaus, Wülfrath, Mettmann und Haan.“ Bei der Arbeit in der Gruppe lerne jeder, Verantwortung zu übernehmen, sagt Duschke, der das Projekt in Haan gemeinsam mit seinem Kollegen Özkan Aksoy begleitet.