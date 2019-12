Haan/Erkrath : 2,2 Promille: Haaner in Erkrath gestoppt

Haan Mit etwa 2,2 Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer aus Haan am ersten Weihnachtstag in Erkrath von einer Polizeistreife angehalten worden.

In der Nacht gegen 1 Uhr hatten sich aufmerksame Zeugen bei der Erkrather Polizei gemeldet. Sie hatten am Neuenhausplatz in Unterfeldhaus einen offensichtlich stark betrunkenen Mann beobachtet, der in einen Seat Leon gestiegen war und damit in Schlangenlinien davonfuhr.