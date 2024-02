Präventionsabend im Gymnasium Tipps gegen die Ohnmacht von Eltern

„Die Einladung ist an Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, pädagogische Fachkräfte und Interessierte, die in der Kinder- und Jugendarbeit in Haan tätig sind, gerichtet gewesen. Es haben sich mehr als 200 Personen angemeldet,“ freute sich Simona Berkholz in ihrer Begrüßung über die große Resonanz, um dann dazu überzugehen, sich und den Arbeitsbereich vorzustellen, den sie seit eineinhalb Jahren bekleidet: „Meine Aufgabe besteht darin, in allen Bereichen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes die Akteure zu beraten“, berichtete Berkholz. So helfe sie bei der Erstellung eines Schutzkonzepts, das alle Institutionen und Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden, erarbeiten müssen. Denn Kinder werden mit der Änderung des Kinderschutzkonzeptes 2022 als Träger eigener Rechte gesehen. Sie sind auch an der Erarbeitung dieser Schutzkonzepte zu beteiligen. „Kontaktieren sie mich gern, wenn Sie Hilfe oder eine Mitarbeiterschulung benötigen“, bot Berkholz an.