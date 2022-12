Kita Bollenberger Busch Ministerin macht Musikbesuch in Haan

Nein, ein Instrument habe sie leider nie gelernt, stellte Landesfamilienministerin Josefine Paul gleich zu Beginn ihres Besuchs am Donnerstagmorgen in der Haaner Kita Bollenberger Busch klar. Ein bisschen Blockflöte in der musikalischen Früherziehung – das war’s: „Aber das kann ich keinem zumuten“, scherzte die Politikerin (Grüne) und beschränkte sich fortan darauf, den Kindern zuzusehen und zuzuhören. Was sie geboten bekam, begeisterte nicht nur die 40-Jährige: Der kleine Damy, seine Kita-Freundin Sara und die übrigen Kinder der Kitagruppe hockten zunächst alle wie kleine Kugeln zusammengerollt auf dem Boden, ehe sie auf das Signal von Musikpädagogin Janika Löttgen hin, plötzlich wie erhitzte Maiskörner als Popcörnchen aufploppten und die Arme in die Luft reckten. Ein Riesenspaß.