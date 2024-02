Rettungsdienst-Krise Laumann muss jetzt handeln

Dabei gibt es durchaus gute Ideen, die Krise bei den Rettungs-Transporten zumindest abzumildern, doch dafür müssten die niedergelassenen Ärzte ins Boot geholt werden. In Köln etwa hat die Stadt mehr als 30 sogenannte „Partnerpraxen“ gewonnen. Die springen als Anlaufstellen ein, wenn ein Patient während der Praxisöffnungszeiten den Notdienst oder Rettungsdienst in Anspruch nimmt, obwohl er kein medizinischer Notfall ist. Damit dieses System auch auf die Erstversorgung „richtiger“ Notfälle angewandt werden kann braucht es aber eine Regelung des NRW-Gesundheitsministeriums – allein schon, um den beteiligten Praxen Sicherheit zu geben und sie nicht zu überfordern. Minister Laumann könnte auch dafür sorgen, dass die Rettungsfahrzeuge Arztpraxen mit Notfallpatienten ansteuern dürfen, bei denen klar ist, dass sie nicht stationär aufgenommen werden müssen. All das würde helfen, die Situation zu entzerren. Doch eine Regelung dazu gibt es aus Düsseldorf bisher nicht. Dabei wäre schnelles Handeln so wichtig. „Abwarten“ hat schon beim Kampf ums Haaner Krankenhauses zu nichts geführt.