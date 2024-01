Präventionsprojekt zu Karneval Mini-Messe warnt Jugendliche vor Alkohol

Gerade an den Karnevalstagen fällt schnell die Hemmschwelle und der Gruppendruck verführt zum Mittrinken. Mit dieser Problematik beschäftigt sich eine Präventionsveranstaltung unter dem Titel „Mini-Messe Alkohol“, die vom 29. bis 31. Januar an allen weiterführenden Schulen in Haan und Erkrath stattfindet.