An der Landstraße : Mettmanner Kinobetreiber öffnet am 5. März ein Autokino in Haan

Thomas Rüttgersbringt das Autokino nach Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Haan Kinomann Thomas Rüttgers fiebert der Wiedereröffnung des Weltspiegels in Mettmann entgegen. Bis es so weit ist, bietet er Autokino an. Diesmal in der Gartenstadt.