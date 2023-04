Mercedes-Truckcenter in Haan Truckcenter – Zweifel an der Nachhaltigkeit

Das neue Mercedes-Benz-Nutzfahrzeugzentrum, das vor etwas mehr als zwei Wochen in Haan eröffnet wurde, beeindruckt mit vielen Zahlen und Fakten. Es ist der modernste konzerneigene Vertriebs-Standort des Unternehmens in Europa. 6200 Quadratmeter beträgt die Nutzfläche des insgesamt 40.000 Quadratmeter großen Grundstücks. An den Hochvolt-Arbeitsplätzen können batterieelektrische Modelle wie die Mercedes-Benz-Lkw eActros und eEconic sowie der Fuso-eCanter im Service bedient werden. Auch für die Betreuung von Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb sind bereits Arbeitsplätze vorbereitet. Und das Highlight: ein hochmoderner Dacharbeitsplatz. Dafür gab es viel Lob bei der Eröffnung.