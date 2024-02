Feuerwehreinsatz auf der Autobahn Mercedes auf der A46 bei Haan komplett ausgebrannt

Der Mercedes war auf der A 46 hinter der Anschlussstelle Haan-West in Richtung Wuppertal unterwegs, als er offenbar plötzlich Feuer fing. Als die um 14.30 Uhr alarmierte Feuerwehr Haan am Ort des Geschehens eintraf, brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Laut Angaben der Einsatzkräfte konnten bei der Fahrerin keine Verletzungen festgestellt werden. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sie einen Schock erlitten hat.