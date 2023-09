Richtfest an der Gesamtschule „Meilenstein für die Haaner Bildungslandschaft“

Wenn ein Jugendlicher ein Glas aus der Mensa an der Schulwand zerdeppert, gibt es normalerweise ein Donnerwetter vom Lehrer. Macht der Polier beim Richtfest dasselbe, spenden Schulleitung und Verwaltungsspitze herzlichen Applaus – so geschehen jetzt an der Gesamtschule Haan. Deren Erweiterungsbau hat mit der Fertigstellung des Rohbaus die nächste Hürde genommen.