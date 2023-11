Haaner Kirmes 2024 Knappe Mehrheit plädiert für Kirmesstart am Freitag

Soll die Haaner Kirmes künftig um einen Tag vorverlegt werden? In dieser Frage zeichnet sich offenbar eine Mehrheit für die Variante ab, das größte Volksfest in der Region bereits am Freitag starten zu lassen statt wie bisher Samstagmittag. Das Höhenfeuerwerk zum Abschluss der Kirmes würde dann am Montagabend (bisher Dienstag) gezündet.