Düsseldorfer Straße Mehrheit gegen Drogeriemarkt bekommt Risse

Aus dem Plan, an der Düsseldorfer Straße (Nahversorgungs-Zentrum neben Lidl) einen Drogeriemarkt mit etwa 750 Quadratmetern Verkaufsfläche anzusiedeln, wird vorerst nichts. Erwartungsgemäß wurde das Thema jetzt von Haupt- und Finanzausschuss in den nächsten Fachausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau verwiesen, der nach den Sommerferien tagt. Auch folgte eine deutliche politische Mehrheit der Stadtverwaltung in ihrer Empfehlung, den Antrag auf Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zurückzuweisen. Das würde das Ende der Drogeriemarkt-Pläne an dieser Stelle bedeuten.