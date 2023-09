Kriminalität in Haan Mehrere Überfälle im Umfeld der Haaner Kirmes

Diese Beschreibung passt in etwa auch zu Verdächtigen in einem anderen Überfall, der sich am Montag gegen 20.30 Uhr im Bereich Dieker Straße/Goethestraße ereignet hatte. Zwei 14-Jährige wurden dort von fünf Jugendlichen bedrängt. Eines der Opfer wurde aufgefordert, Geld herauszugeben und schließlich geschlagen. Nachdem die Verdächtigen einen geringen Betrag geraubt hatten, schritt ein Zeuge ein. Auch hier führte die Fahndung nicht zum Erfolg. Einer der Verdächtigen soll ein weißes Fußballtrikot mit der Rückennummer 10 getragen haben. Bereits am Samstag war ein 15-Jähriger in einer Tiefgarage überfallen worden. Ihm wurde von einer gruppe Jugendlicher das Smartphone geraubt. Das Opfer wurde laut Polizeibericht durch Tritte und Schläge leicht verletzt.