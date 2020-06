Feuerwehr : Mehr als drei Millionen Euro für Feuerwehrhaus

So stellt sich der Planer das neue Gruitener Feuerwehr-Gerätehaus auf dem Grundstück an der Düsselberger Straße vor. Foto: Stadt Haan

Haan An der Düsselberger Straße in Gruiten soll ein neues Gerätehaus entstehen. Finanzmittel sollen im Etat 2021 eingeplant werden. Der Neubau ersetzt das Feuerwehrhaus an der Bahnstraße, das schon seit vielen Jahren nicht mehr den Vorgaben entspricht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

In den siebziger Jahren war noch vieles anders: Damals war die Bahnstraße noch Hauptverkehrsstraße in Gruiten, die bei einer Alarmierung der ehrenamtlichen Angehörigen eine zügige Anfahrt für die Einsatzkräfte und eine ebenso zügige Fahrt zu den Einsatzstellen ermöglichte. Auch wenn die zentrale Lage des Feuerwehrhauses insgesamt als gut bewertet werden kann, so hat die erfolgte Verkehrsberuhigung doch An- und Abfahrten im Einsatzfall erschwert. Das ist jedoch nicht der einzige Grund, warum Gruiten nun ein neues Feuerwehr-Gerätehaus bekommen soll. Wie jetzt bei der Präsentation von Teilen des Brandschutz-Bedarfsplans deutlich wurde, kann es gerade im Ausfahrtbereich der Einsatzfahrzeuge zu gefährlichem Begegnungsverkehr mit Rettungskräften auf Parkplatzsuche kommen. Auch von den Kapazitäten her reiche das Gebäude hinten und vorne nicht mehr aus.

Etwa 3,35 Millionen Euro sollen nun im kommenden Stadtetat für einen Neubau bereitgehalten werden. Das neue Gebäude rückt ein wenig ab von dem derzeitigen und hin zum ehemaligen Rockwell-Gelände (heute Flüchtlings-Quartier), wie der Technische Dezernent Engin Alparslan jetzt im Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten erläuterte. Das neue Gebäude werde auch ausreichend Platz haben, um die fünf (bislang drei) Einsatzfahrzeuge dort unterzubringen, die der neue Brandschutz-Bedarfsplan für Gruiten fordert. Und das ganze könne weiterhin am zentralen Standort geschehen. Mit 14 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen beauftragte der Ausschuss die Stadtverwaltung, die Planungen in diesem Sinne fortzuführen. Auch der Haupt- und Finanzausschuss muss noch zustimmen.