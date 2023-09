Krankenhaus-Proteste Mehr als 100 Demonstranten schlugen in Haan Krach

95 Minuten zuvor – zur symbolischen Zeit „Fünf vor Zwölf“ – hatten bereits rund 10.000 Demonstranten vor dem Düsseldorfer Landtag an der zentralen Protestaktion der NRW-Krankenhäuser teilgenommen. Auch unter ihnen befanden sich Beschäftigte der Kplus-Gruppe mit ihren Klinikstandorten in Haan, Hilden, Leverkusen und Solingen. Dennoch war den Beschäftigen in der Gartenstadt „ihr“ Krankenhaus St. Josef zusätzlich noch eine eigene Aktion wert. Denn das Haus ist in der Tat akut von der Schließung bedroht.