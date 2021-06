Corona in Haan : Mediziner: Corona hat Langzeitfolgen auch für Haaner Kinder

Corona in Haan

Haan Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Nicole Krengel hat den Haaner Kinderarzt Rolf Peter Zaß zu diesem Thema befragt. Das Ergebnis bietet Anlass zur Sorge. Doch es gibt auch Hilfsangebote.

461.000 Kinder bundesweit haben seit Ausbruch der Pandemie die Nummer gegen Kummer gewählt (Stand Februar 2021). Was heißt das für Haan?

In der Mitteilung heißt es unter anderem: „Die Annahme, dass man Kindern und Jugendlichen die aktuelle Situation mal zumuten kann, ist grundsätzlich falsch und zeugt von Ignoranz und Unkenntnis gegenüber den Bedürfnissen der jungen Generation.“ Die Maßnahmen gegen die Pandemie stellten gerade in dieser Gruppe eine große Belastung dar. Die Auswirkungen seien in der Kinderarztpraxis deutlich zu spüren: „Zunahmen von Verhaltensauffälligkeiten und Angststörungen sind die Realität und führen zu einer vermehrten Vorstellung der Kinder“, berichtet Zaß. Große Sorgen bereiteten die Gewichtszunahmen bei mehr als 30 Prozent der Kinder. Es werde ein massiver Anstieg von Medienzeiten über die Video-Beschulung hinaus beobachtet. „Freizeitangebote fehlen“, bemängelt der Kinderarzt: „Treffen mit Freunden sind gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich; Sportvereine und Schwimmbäder sind geschlossen.“