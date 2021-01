Wibbelrather Weg in Haan : WLH erinnert an Wuppertals Zusage

Haan Die geplante Sperrung des Wibbelrather Wegs hatte der Haaner Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss im Mai vergangenen Jahres nach einer Beanstandung durch die Bezirksregierung endgültig aufgehoben.

Im Nachgang des Streits um eine mögliche Sperrung des Wibbelrather Wegs auf Seiten der Stadt Haan hat sich die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) jetzt kritisch an die Stadt Wuppertal gewandt. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Uwe Schneidewind und Chef-Verkehrsplanerin Christina Betz erinnert WLH-Fraktionsvorsitzende Meike Lukat an die Ankündigungen, die angesichts des Haaner Verzichts auf eine Sperrung des Weges zur Verkehrsberuhigung von der Stadt Wuppertal gemacht worden waren.