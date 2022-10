Am Donnerstag, 10. November, ist die Don-Bosco-Schule an der Reihe. Der Zug der städtischen katholischen Grundschule beginnt um 17.20 Uhr an der katholischen Kirche in der Königstraße. Von dort aus reitet St. Martin hoch zu Ross über Bismarckstraße, Breidenhofer Straße und Am Mühlenbusch bis zur Thienhausener Straße, wo bereits das Martinsfeuer entzündet sein wird.