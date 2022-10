St. Martin : Diese Martinszüge gibt es 2022 in Haan

Haan Ob er durch „Schnee und Wind“ reitet, darf angesichts der momentanen Temperaturen angezweifelt werden. Dennoch zieht St. Martin in den kommenden Tagen wieder an mehreren Stellen durch Haan und Gruiten. Unsere Bilderstrecke zeigt wann und wo.

„Lichterkinder auf dieser Erde leuchten wie Sterne am Himmelszelt“ aber auch klassische Lieder wie „Ich geh mit meiner Laterne“ oder „St. Martin“ – in Haan werden Kinder an vielen Stellen im Stadtgebiet in den kommenden Tagen ihre auswendig gelernten Martinslieder erklingen lassen. Da und dort vielleicht mit dem Zusatz „Hier wohnt ein reicher Mann, der uns was geben kann“. Doch Vorsicht: Nicht alle in unserer Bilderstrecke aufgeführten Martinszüge sind für die Allgemeinheit gedacht – einige richten sich nur an die Kinder und deren Eltern aus der jeweiligen Einrichtung beziehungsweise Verwandte. Die größten öffentlichen Züge starten am 11. November in Gruiten und am 12. November in der Haaner Innenstadt.