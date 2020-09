Verkehrsplanung in Haan : Ausbau der Kreisstraße nach Solingen soll 2022 beginnen

Haan Die Martin-Luther- und die Turnstraße sollen künftig gemeinsam die Verkehrslast auf der Kreisstraße 5 zwischen Haan-Innenstadt und Solingen tragen. Bisher ist die Martin-Luther-Straße Gemeindestraße. Seit vielen Jahren wird über den Straßentausch diskutiert. Jetzt scheint es einen Fahrplan zu geben.

Wie Landrat Thomas Hendele jetzt bei einem Besuch in Haan erläuterte, plant der Kreis, rund vier Millionen Euro in den Ausbau beider Straßen zu investieren. Das Geld werde im Nachtragshaushalt des Kreises für 2021 eingeplant. Die Planungsleistung werde jetzt ausgeschrieben und der Ausbau soll 2022 beginnen. „Dieser Ausbau ist Voraussetzung für die Einbahnringlösung Südstadt, die in dem Verkehrsgutachten des Planungsbüro Runge erarbeitet wurde“, erklärte Annette Braun-Kohl, CDU-Kreistagskandidatin nach dem Gespräch, das sie und Hendele zusammen mit Bürgern geführt hatten. Zu einer Bürgerinformation über die geplanten Maßnahmen würden die Anlieger beider Straßen noch eingeladen. Nach aktueller Vorplanung soll die Fahrtrichtung auf der Turnstraße umgekehrt werden und künftig von der Martin-Luther-Straße aus in Richtung Kaiserstraße verlaufen. An der Ecke soll eine Ampel installiert werden. Fahrzeuge in Richtung Solingen fahren dann über die Martin-Luther-Straße in Richtung Ittertal.