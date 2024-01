Ehrenamt in Haan Mehr als 100.000 Euro für krebskranke Kinder

250 bis 300 Briefe schreibt Marianne Dünnhoff jedes Jahr, und zwar handschriftlich. „Sie ist hartnäckig“, werde ihr nachgesagt, und alle am Tisch inklusive Ehemann Rolf Dünnhoff können das bestätigen. Marianne Dünnhoff schreibt Firmen mit der Bitte um Spenden an, legendär war auch ihre Tombola mit Bundesliga-Artikeln, die in diesem Jahr zum letzten Mal stattfand. „Ja, sie sollte vielleicht so langsam ein wenig ruhiger werden“, sagt Ehemann Rolf liebevoll in Richtung seiner rührigen Frau, doch diese entgegnet direkt: „Nein!“ und nennt das Datum für ihre nächste Aktion zugunsten der Elterninitiative Kinderkrebsklinik: Ein Kaffeekränzchen für die Nachbarschaft Ende März.