Aus dem Polizeibericht : Mann stiehlt Seniorin in Haan die Goldkette

Haan Die Tat geschah am Mittwochmittag auf einer Bank im Park des Altenzentrums Friedensheim. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Ein bisher unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 11.50 Uhr die Goldkette einer 85-Jährigen gestohlen, als er neben ihr auf einer Bank im Park eines Seniorenzentrums an der Deller Straße in Haan saß. In der Nähe der Straße Am Sandsiepen hattte sich die Seniorin auf eine Parkbank gesetzt. Ein circa 55-jähriger Mann setzte sich zwischen sie und einen weiteren Bewohner des Seniorenzentrums. Die Frau sagte aus, der Mann habe sie plötzlich an ihrer Oberbekleidung berührt, sei aufgestanden und zu einem hellen Kombi gegangen, der auf einem nahen Parkplatz stand. Erst zu diesem Zeitpunkt bemerkte die Seniorin, dass ihre zuvor um den Hals getragene Goldkette fehlte. Die alte Dame informierte vom Seniorenzentrum aus die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Beamten das Fahrzeug und den vermeintlichen Dieb im Umfeld nicht mehr antreffen.