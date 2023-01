Angriff im Linienbus nach Haan 24-Jähriger im Bus durch Schlag mit Flasche verletzt

Gegen 1.50 Uhr in der Nacht zum Sonntag wurde ein 24-Jähriger im Schnellbus SB50 Richtung Haan nach einem zuvor verbalten Streit mit vier Fahrgästen angegriffen. Einer der Tatverdächtigen schlug dem jungen Hildener hierbei eine Glasflasche ins Gesicht und verletzte ihn. Der Geschädigte sowie das Quartett verließen an der Haltestelle „Haan Markt“ den Bus. Die Tatverdächtigen flohen unerkannt in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 24-Jährigen ambulant vor Ort und die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung ein. Eine sofortigen Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Zu einem der Tatverdächtigen gibt es eine Beschreibung: circa 18 Jahre alt, blonde lockige Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke „Wellensteyn“, einer hellblauen Jeans und weißen mittelhohen Sneaker. Die Kriminalpolizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen tätigen können. Sie können sich jederzeit mit der Polizei Haan (Telefon 02129 9328-6480) in Verbindung zu setzen.