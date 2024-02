Prozessauftakt in Wuppertal Anklage wegen des Verdachts von Bandenhehlerei und versuchter Erpressung

Im Vorfeld hatte es im Dezember 2022 in Solingen, Haan und acht weiteren Orten eine über Monate geplante Razzia gegeben, die sich auch gegen Mitglieder einer arabischen Großfamilie gerichtet hatte. Allein in Solingen waren sechs Objekte durchsucht worden. Zeitgleich waren die Beamten an der Brühler Straße, an der Unteren Wernerstraße, am Graf-Wilhelm-Platz, an der Konrad-Adenauer-Straße und im Bereich Zentral angerückt, um Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte zu durchsuchen. Die eingesetzten Polizeikräfte eines Sondereinsatzkommandos hatten Rammen dabei, um sich Zutritt zu den Objekten zu verschaffen. Dabei wurden unter anderem Mobiltelefone, elektronische Speichermedien und Unterlagen über die Beschaffung, den Transport sowie den Verkauf der Nobelkarossen beschlagnahmt. In dem durchsuchten Objekt an der Brühler Straße waren die Beamten darüber hinaus noch auf eine Schusswaffe gestoßen, die ebenfalls konfisziert worden war.