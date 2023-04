Gruiten So schön wird das Maibaum-Fest auf dem Dorfanger

Es ist uraltes Brauchtum, das bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht und beinahe in jedem Dorf gepflegt wurde – das sogenannte „Maibaum-Setzen“ Diese alte Tradition wird in Gruiten von einer kleinen Gemeinschaft gepflegt, die seit 2009 alljährlich einen Maibaum auf dem Dorfanger aufstellt und drumherum eine ebenso stimmungsvolle wie beliebte Feier organisiert. „Inzwischen haben wir eine große Fan-Gemeinde, die mit uns das Maibaum-Setzen feiert, und es sind nicht nur Gruitener, sondern auch viele auswärtige Besucher“, schreibt Joachim Raitor, Vorsitzender des Gruitener Dorffest-Vereins, in seiner Einladung zur diesjährigen Maibaum-Veranstaltung am Montag, 1.Mai. Wie immer ist es die Mannschaft vom „Förderverein THW Haan“, die den Maibaum schlägt, gegen 10.30 anliefert, um 11 Uhr schmückt und gegen 11.20 Uhr mit reiner Muskelkraft aufstellt. Übrigens: Das Gewicht eines frisch geschlagenen Baumes von 12 bis 15 Metern in die Senkrechte zu bringen und zu verkeilen, ist immer ein großer Kraftakt, der traditionell vom „Posaunenchor der evangelischen Kirche“ begleitet wird. „Förderverein Haus Am Quall“ und die „Alten Herren-Fußballer vom TSV Gruiten“ sorgen für Verpflegung.