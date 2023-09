Defekte Lüftungsanlage Sporthalle Bollenberg bleibt bis Frühjahr 2024 geschlossen

Schadensereignisse hatte es zuletzt auch in anderen Sporthallen im Stadtgebiet gegeben, dort läuft der Dezernentin zufolge in den meisten Fällen aber auch bereits die Beseitigung, wie etwa in der Turnhalle der Grundschule Mittelhaan, wo es einen Wassereinbruch gegeben hatte. In der Grundschule Unterhaan seien die Duschbereiche noch gesperrt, sollten aber ab der kommenden Woche wieder nutzbar sein. An der Halle des Schulzentrums Walder Straße wiederum soll jetzt die Dachrand-Eindeckung erneuert werden. „Die Arbeiten werden ausgeführt, sobald das Wetter es zulässt“, kündigte Annette Herz an.