Haan : Draußen bewegen und spielen

Haan Die Lott-jonn-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit trifft sich in Haan.

Kinder sollten auch mal allein und ohne Anleitung draußen sein dürfen und frei spielen können. Untersuchungen belegen, dass hierbei viele Natur- und Bewegungserfahrungen gemacht werden, in denen das Kind selbst aktiv ist und viel lernt. Leider sind allein draußen spielende Kinder heute nur selten anzutreffen. Spiel und Bewegung findet eher in Bildungseinrichtungen wie der Kita oder der Schule statt.

Kristina Döhler, Erzieherin in der Kita „Private Kindergruppe“ aus Haan, machte den Anfang: „Wir gehen jeden Tag mit den Kindern in den Wald oder auf den Spielplatz“, berichtte sie. „Dort organisieren wir Spielsituationen mit dem, was vorhanden ist oder wir improvisieren mit Wald und Natur.“ Ein Memory aus frisch gesammelten Naturmaterialien entsteht; ein Steinturm, der nicht umfällt, wird gebaut und die Teilnehmer werden in Naturmaterialien verzaubert. Auch ein Schwungtuch ist ständiger Begleiter, um zwischendurch oder zum Ende gemeinsam im Freien zu spielen.

Mensch und Tier in einem Grab? Nicht in Haan

Stadtrat : Mensch und Tier in einem Grab? Nicht in Haan

Anschließend stellten Doris Otte und Silvia Maral aus der Awo Kita „Am Bandenfeld“ in Haan ihre Spielideen vor: „Der Wald bietet alles, was die Kinder brauchen,“ begann Otte und spielte anschließend Eier legen, Wächter im Wald und Hüpfkästchen mit den Teilnehmerinnen. Diese erinnerten sich dabei an Variationen, die sie selbst schon früher als Kind gespielt haben. Gemeinsam wurde überlegt, was ausprobiert und den Kolleginnen in der eigenen Einrichtung vorgestellt werden soll.