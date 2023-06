Zehn Kilometer Stau Lkw-Brand zwischen Wuppertal und Haan - A 46 stundenlang gesperrt

Ein Lastwagenbrand auf der Autobahn 46 hat am Mittwoch für lange Staus gesorgt. Gegen 9.30 Uhr ging die Meldung bei der Autobahnpolizei Düsseldorf ein: „Brennender Lkw auf der A 46“ ein. Daraufhin wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen Sonnborner Kreuz und Haan-Ost sofort gesperrt. Als die Wuppertaler Feuerwehr anrückte, brannte die Zugmaschine auf dem Seitenstreifen in voller Ausdehnung. Riesige schwarze Rauchwolken stiegen in den Himmel. Der Fahrer hatte das brennende Fahrzeug verlassen können und blieb unverletzt. Ursache des Brandes könnte ein technischer Defekt gewesen sein, hieß es. In Folge der Sperrung staute sich der Verkehr auf bis zu zehn Kilometern Länge. Während der Bergungsarbeiten wurde ein Fahrstreifen wieder geöffnet – die Wartezeiten betrugen da rund eine Stunde. Im Laufe des Nachmittages wurde der Verkehr wieder freigegeben.