Haan: Lisa Feller und "Still Collins" unterhalten die Haaner

Haan Stadt-Sparkasse macht PS-Auslosung im Juni zum Event.

Die PS-Monatsauslosung der 31 rheinischen Sparkassen findet im Juni in Haan statt. Die Stadt-Sparkasse der Gartenstadt macht daraus eine große Freiluft-Veranstaltung am Donnerstag, 21. Juni, ab 19.30 Uhr auf dem Neuen Markt - Eintritt frei. Lisa Feller () moderiert die Ziehung der Glückszahlen. Die Düsseldorferin ist unter anderem durch den NDR Comedy Contest, die Radiocomedy "Mama fragen kostet nix!" bei den Lokalradios und Shows wie "Nightwash" oder "Ladiesnight" (WDR) bekannt.

Die sieben Musiker der Tribute-Band "Still Collins" präsentieren die Hits von "Genesis" und Phil Collins in so einzigartiger Weise, dass sie vom Original kaum zu unterscheiden sind. Die Stadt-Sparkasse verbindet die Open-Air-Show mit dem Ehrenamtstag, den sie seit drei Jahren ausrichtet. Vorstandsvorsitzender Udo Vierdag will auf der Bühne drei Vereine stellvertretend für alle anderen mit einer besonderen Spende auszeichnen. Diese drei hatten sich beim Engagementpreis NRW 2018 beworben und eine gute Platzierung erreicht. "Wir wollen den Einsatz der Freiwilligen (geschätzt 2000 bis 2500) in Haan ehren", sagt Vierdag.