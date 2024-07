Holger Rhode folgt auf Tobias Kaimer Neuer Mann an der Spitze der Lions

Der Club, dem in Haan circa 35 Mitglieder angehören, trifft sich in der Regel monatlich zu einem Kaminabend und einem Clubabend; bei letztgenanntem Termin werden häufig Firmen besucht. Diese Abende finden zukünftig also unter Führung von Holger Rhode statt. Der Gruitener ist Anwalt für Insolvenzrecht und arbeitet in einer Kanzlei in Düsseldorf.