Kunst und Gemeinschaftsgefühl in Haan Siebtklässlerin malt Titel für Lions-Kalender

Martha Armbrüster mit ihrem großen Talent wurde schließlich zur Gewinnerin des Wettbewerbs gekürt. Nun freute sie sich gemeinsam mit ihren Eltern über die Übergabe eines Lesegutscheins in Höhe von 50 Euro sowie über einen großzügigen Gutschein für ihre Schule in Höhe von 350 Euro. Die Gutscheinübergabe fand in Anwesenheit von Mitgliedern des Lions Clubs Haan statt. Darunter waren Wolfgang Selle, der den Malwettbewerb der Lions seit Jahren begleitet, und der Haaner Lions-Präsident Tobias Kaimer.