Haan : Lions-Club Haan startet den Adventskalender-Verkauf

Bei der Lions-Adventskalender-Aktion 2019 zur Förderung Haaner Kinder und Jugendliche gehen 2400 Adventskalender zur Leselust, Gesundheitsförderung und Suchtprävention von Haaner Kindern und Jugendlichen in den Verkauf. 285 Preise im Gesamtwert von über 10.600 Euro warten.

Türen öffnen für den guten Zweck“ – so lautet das Motto der diesjährigen Adventskalender-Aktion des Haaner Lions Club. Die Haaner Lions verkaufen dazu ab sofort 2400 Adventskalender für je 6 Euro. Der Erlös kommt vollständig den Haaner Kindern und Jugendlichen zu Gute. In den Kalendern stecken hinter jedem Türchen freudige Überraschungen und 285 Preise im Gesamtwert von 10.600 Euro. Zu den Hauptgewinnen zählen drei Mal je ein Wochenende freie Fahrt mit einem Toyota RAV 4 Hybrid. Der kernige Allrounder verspricht Fahrspaß und lädt gleichzeitig ein, Elektromobilität auszuprobieren. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Gutscheine und Barpreise der Haaner Einzelhändler und der Haaner Gastronomie.

Der Lions-Club Haan hat sich entschieden, seine Adventskalender-Aktion gezielt für die Haaner Kinder und Jugendlichen einzusetzen.Rund 20 Prozent der 10-jährigen Kinder können heute einen Text nicht so lesen, dass sie ihn auch verstehen. Das ergab eine internationale Grundschul-Lese-Studie. Ebenfalls 20 Prozent der Kinder- und Jugendlichen sind es, die Symptome einer Ess-Störung zeigen. Das ergab eine weitere wissenschaftliche Untersuchung. Zudem sind Suchtgefahren für Kinder und Jugendliche heute vielfältig. Neben Drogen sind heute viele Kinder- und Jugendliche Internet- bzw. Computer- oder Gaming-süchtig. Mit zusätzlichem ehrenamtlichen Engagement fördern die Lions die Lesebereitschaft von Grundschulkindern, helfen bei der Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung in Grundschulen sowie bei der Konfliktberatung an weiterführenden Schulen.